Premio Valleroni. Trionfa Allegrucci. Bertozzi battuto per pochi voti

E alla fine l’ha spuntata Allegrucci. Di pochi voti, quasi al fotofinish, ma questo è il verdetto ufficiale e finale del nostro concorso intitolato alla memoria di Aldo Valleroni che fu scrittore e musicista, oltre che giornalista de La Nazione. La giuria popolare ha così espresso il suo verdetto. Il bambino in mezzo al mare in tempesta di ‘Va’ dove ti porta il cuore’ ha finito con il domare il minaccioso dinosauro di Luca Bertozzi. Un successo in rimonta, quello di Allegrucci, approdato già la scorsa settimana in prima posizione, ma partito in sordina (era stato anche settimo inizialmente, come lo stesso Bertozzi). Una classifica molto corta con distanze ravvicinate fra tutti i carristi, come forse mai era avvenuto nel nostro sondaggio polare che portiamo avanti ininterrottamente dal 2001 grazie all’insostituibile e preziosissima collaborazione dell’agenzia Comunica Italia.

Allegrucci ha trionfato sulla base di 5.573 voti validi. Che sono tanti. Ha ottenuto 818 voti pari al 14,68%. ?Più denti’ di Bertozzi si è fermato alla soglie delle 800 preferenze (794, pari al 14,25%. Quindi soltanto 24 voti hanno separato il primo dal secondo posto. Sul podio sale anche Alessandro Avanzini che forse è quello che ha mantenuto un maggior equilibrio, oscillando sempre fra la seconda e la terza posizione. Il suo Salvador Dalì porta a casa 691 preferenze pari al 12,40%.

Non lontano dal podio sono arrivati i fratelli Cinquini. Il loro strampalato bar della chiacchiera frequentato da un caprone ha ottenuto 645 voti (11,57). Alle sue spalle il ragno della droga dei fratelli Breschi, quinti con 622 voti e uno share dell’11,16%. Al sesto posto Roberto Vannucci e il suo gigantesco mammut viola che ottiene 576 preferenze pari al 10,34%. In settima posizione troviamo la Compagnia del Carnevale di Lebigre-Roger con 565 voti pari al 10,14%. In ottava posizione è scivolato Octopus 5.0 di Luigi Bonetti con 528 voti (9,47%). Infine chiude all’ultimo posto il carro sulla follia di Carlo Lombardi con 334 preferenze pari al 5,99%.

Albo d’oro. Uno sguardo anche al nostro albo d’oro. Per l’Allegrucci quello di quest’anno è il quarto successo che lo proietta in seconda posizione insieme a Lebigre-Roger) staccando invece Fabrizio Galli, fermo a tre successi. Davanti ad Allegrucci e Lebigre-Roger con cinque vittorie complessive c’è Alessandro Avanzini che resta il più titolato del nostro concorso. Prima di quest’anno Jacopo Allegrucci aveva vinto due anni fa nel 2022 e ancora nel 2018 e nel 2019 per due anni di fila. Insomma in sette edizioni degli ultimi sei anni (dal 2018 al 2024) Allegrucci ha vinto quattro volte in base al voto espresso dalla nostra giuria popolare. Lo scorso anni a fregiarsi del titolo fu Roberto Vannucci che quindi a questo giro cede idealmente lo scettro al suo più giovane collega.

