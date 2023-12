Premio sport "Gioè". Da Collina a Fazzini. Vecchie e nuove glorie riunite al "Principino"

Lunedì alle 19, al Principino, va in scena il 38° Premio Viareggio Sport “Gherardo Gioè”. Tra i premiati Pierluigi Collina e Claudio Ranieri.

I riconoscimenti ai protagonisti dello sport sono frutto di lunghe analisi fatte dal Comitato organizzatore presieduto dall’ingegner Andrea Biagiotti. Eccoli: Pierluigi Collina, a lungo ritenuto il miglior fischietto del mondo, ora responsabile del settore arbitrale della Fifa; l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, icona di un calcio meno urlato e più sostenibile; il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, presente in collegamento e reduce dalla stagione-monstre con il Napoli; il talento dell’Empoli, fresco di primo gol in serie A, Jacopo Fazzini; con lui il fratello Tommaso, nazionale di beach soccer e vincitore dello scudetto con la squadra Farmaé Viareggio; il campione europeo di velocità indoor, Samuele Ceccarelli; la pluricampionessa europea di equitazione, Sara Morganti; il giornalista, prima firma del calcio della “Gazzetta dello Sport” Luigi Garlando. Durante la serata presentata da Alessandro Bonan di Sky. ci sarà anche una sorpresa. Partner del Premio Giè è ancora una volta la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana.

Per l’ingegner Biagiotti "Sarà un’altra fantastica edizione del Premio Viareggio Sport. Molti addetti ai lavori e molti atleti presenti per una serata all’insegna dello sport. Viareggio e la Versilia ancora una volta per una notte al centro dello sport italiano grazie agli sportivi presenti alla nostra manifestazione, donne e uomini che tengono alto l’onore dello sport. Ringrazio Bvlg, Bosch e Farmaè Group per il supporto che hanno voluto dare alla manifestazione".

Il management della Bvlg si dichiara "orgoglioso di poter collaborare con il Premio Viareggio Sport 2023. Un’edizione che vede molti ospiti illustri, dagli atleti, ai giornalisti, ai professionisti che fanno parte del mondo dello sport. Un appuntamento importante, che permette di accendere i riflettori sul nostro territorio. Ringraziamo il Presidente Biagiotti che dimostra ancora una volta che per dare valore e visibilità al nostro territorio sia fondamentale una formula snella e vincente come quella del Premio Viareggio Sport".