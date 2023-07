Premio Siae con Mogol Svelata la vincitrice

Il Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini entra sempre più nel vivo. Svelato il nome della vincitrice del Premio Siae Under 35, collaterale al PLC, che vede in giuria la Presidente del Camaiore Rosanna Lupi e il Presidente ad honorem della Società Italiana degli Autori ed Editori, il Maestro Giulio Rapetti Mogol: dopo approfondita lettura dei libri dei poeti candidati, i due giurati hanno coingiuntamente deciso di conferire il riconoscimento a Diletta D’Angelo per “Defrost”, raccolta poetica edita da Interno Poesia. Alla D’Angelo, quindi, un premio in denaro di 1.500 euro, oltre all’onore di essere premiata da un assoluto Mastro della musica italiana, vero poeta che, con le sue parole e la sua musica, ha fatto sognare intere generazioni con i suoi brani immensi e che da anni, come Presidente della SIAE, sostiene il Premio come essenziale veicolo di promozione della cultura, in special modo della poesia.

Per la giovane poetessa italiana, quindi, una doppia meritatissima vittoria, dato che si è aggiudicata anche il Camaiore Proposta Vittorio Grotti. “Un onore partecipare anche quest’anno, - dichiara la Presidente del PLC Rosanna Lupi - al fianco del grande ed autorevole Mogol, all’indicazione del Premio SIAE Under 35”.

“Il Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini rappresenta una vera eccellenza nell’ambito del panorama culturale italiano. Proprio per l’importanza di questa rassegna letteraria, la SIAE ha deciso dallo scorso anno di dare un contributo per accrescerne ulteriormente il prestigio e l’autorevolezza, con la creazione di un Premio speciale”, ha detto Mogol.