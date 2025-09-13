Premio Satira, posti esauriti. Cochi in collegamento telefonico

L’attesa è forte: oggi alle 18, torna il Premio Satira, il riconoscimento che da 53 anni illumina i protagonisti della satira in tutte le sue forme: disegnata e animata, televisiva e radiofonica, scritta e recitata, dal web ai palcoscenici della stand-up comedy.

Come da tradizione, la cerimonia si terrà a La Capannina di Franceschi, condotta con la consueta ironia dai Contenuti Zero, il collettivo comico più imprevedibile e poliedrico della scena italiana. Sul palco saliranno alcuni dei volti più originali della scena contemporanea: Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Saverio Raimondo, Monir Ghassem, Martina Catuzzi, Stefano Rapone e molti altri, a testimonianza della vitalità della nuova satira italiana. Il Premio Satira alla carriera sarà assegnato a Cochi Ponzoni, tra i più amati comici italiani, che insieme a Renato Pozzetto ha dato vita a un linguaggio rivoluzionario e surreale capace di segnare la storia della comicità. Una indisposizione dell’ultim’ora non gli consentirà di essere presente di persona, ma Ponzoni ha comunque voluto garantire la sua partecipazione e riceverà il riconoscimento in collegamento telefonico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, per consentire a un pubblico più ampio di seguire l’evento e rispondere alle numerose richieste di partecipazione che quest’anno hanno superato la capienza della sala. "L’edizione 2025 del Premio – evidenzia il direttore Beppe Cottafavi – evidenzia talenti che sono anche autori di sé stessi: non solo dei propri testi, ma scrivono sui giornali e pubblicano libri. E proprio alla autorialità e alla qualità della scrittura comica e satirica nella stand-up, in tv, nei libri e sui giornali è dedicato il premio di quest’anno".