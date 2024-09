Premio Satira a Paolo Rossi. Ecco tutte le anticipazioni

Il comico, attore e cabarettista Paolo Rossi sarà una delle star al Premio Satira. E’ una delle gustose anticipazioni della 52° edizione del riconoscimento internazionale promosso dl Comune che anche quest’anno sarà ospitato il 14 settembre alle 17 in Capannina con un nutritissimo parterre di ospiti di livello selezionati dalla giuria composta da Beppe Cottafavi (confermato direttore artistico), Fabio Genovesi e Giulio D’Antona. Al momento c’è riserbo assoluto sui tanti nomi che andranno ad arricchire il palmares dei premiati ma resta confermata la formula concentrata in un’unica giornata. "Avevamo lanciato il progetto di un festival del Premio Satira – ricorda il sindaco Bruno Murzi – ma poi il periodo del covid ha bloccato quasi sul nascere quell’esperienza che ritengo molto interessante. Per questo auspico che si possa già avviare un lavoro concreto per tornare, nel 2025, a presentare il Premio Satira Politica in una versione più articolata".

Intanto trapelano i primi dettagli dell’evento che sarà presentato da Contenuti Zero, il gruppo costituito da Lorenzo Attanasio, Bruno Bassi, Valentina Cardinali, Andrea Delfino, Carlo Amleto Giammusso, Tano Mongelli, Giuseppe Scoditti, Giulia Vecchio e Pablo Solari alla regia. Una realtà nata nel 2017 al Cicco Simonetta, storico locale di cabaret della città di Milano e che adesso registra tappe da sold out nei teatri italiani. Tra i premiati ci saranno Paolo Rossi che spazia da trent’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo. Il suo stile è caratterizzato dall’immergersi appieno nelle tematiche dell’attualità e dalla rappresentazione dei classici antichi e moderni: da Shakespeare a Molière a Bertolt Brecht e Orazio, all’amatissima commedia dell’Arte. Sarà premiato anche Diego Bianchi volto e presentatore di Propaganda Live su La 7 e il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli autore del libro "B. Una vita troppo" su Berlusconi.

Come ogni anno, si potrà assistere gratuitamente alla cerimonia prenotandosi al numero telefonico 0584.280292 o recandosi all’Ufficio Informazioni turistiche di Forte dei Marmi, in via Carducci 6.

Francesca Navari