Premio Satira a Forte dei Marmi: Fiorello, Biggio e gli altri premiati

Oggi alle 18 in Capannina la 51° edizione del premio Satira Politica condotta da Fabrizio Biggio. Grande attesa per i personaggi che riceveranno il riconoscimento: Fiorello si è aggiudicato il Premio satira per il Personaggio e la trasmissione VivaRai2 quello per il Programma dell’anno. Il riconoscimento va alla critica più dissacrante, non solo sulla

carta stampata dei libri e dei giornali ma in tv, nel teatro, nell’arte, nel cinema, nella musica. Ora anche nei social e nei podcast. A ricevere il riconoscimento per la scienza sarà Barbascura X che col suo canale Youtube ha rivoluzionato la divulgazione scientifica in Italia mescolandola con la stand-up

comedy; col podcast ’Tintoria’

premio a Daniele Tinti che ha

trovato in Stefano Rapone la

spalla perfetta; doppio riconoscimento per la stand up comedy: a Daniele Fabbri e a Yoko Yamada la comica che in Italia incarna con più forza il cambiamento e l’evoluzione di un genere ormai consolidato. Anche per la categoria libri sono due i vincitori: Chiara Galeazzi con Poverina e il romanzo del viareggino Dario Ferrari con La ricreazione è finita. Call my agent Italia svetta come serie tv che punta l’obiettivo sul mondo degli

agenti delle celebrità mentre

per il disegno satirico ecco la

matita Matita di Mario Natangelo e per i social network Giulio Armeni è diventato un punto di

riferimento della satira online

con la pagina Filosofia coatta.