Premio Rotary ai costumi E La Nazione regala il libro

Il Carnevale ha fatto “irruzione“ alla cena del Rotary Club Viareggio-Versilia organizzata, martedì, nel salone dell’hotel Palace. Alla presidente della Fondazione il compito di accompagnarlo. E Marialina Marcucci lo ha fatto presentando il documentario “Carnevale di Viareggio nel tempo“ realizzato da Eugenio Lio ed Elisabetta Sgarbi. Un lungo viaggio – dal 1925 al 2022 – raccontato attraverso le immagini storiche, arricchite da sguardi inediti, per celebrare questa centocinquantesima edizione. Nell’occasione il presidente del Club Viareggio - Versilia, Bruno Ulisse Viviani, ha annunciato che uno dei prossimi service sarà dedicato proprio alla manifestazione regina di Viareggio, "con la volontà – ha detto – di valorizzare il lavoro delle maestranze del Carnevale".

L’intenzione è creare un premio dedicato ai costumi dei figuranti, per poi riprodurlo ed esporlo nel Museo della Cittadella del Carnevale, sotto l’egida appunto del Rotary Club. "Ogni anno, quindi – ha aggiunto Viviani – verrà raccolta una testimonianza reale del grande lavoro svolto, utile a comprendere l’evoluzione che caratterizza il nostro Carnevale anche in questo settore".

E un dono, ai monumenti del Carnevale; alla città e ai lettori, è anche quello che il gruppo “QN“ con “QN-La Nazione“ distribuirà in edicola sabato 18 febbraio, vigilia del quarto corso mascherato, e presentato proprio in occasione della cena del Rotary Club. Si intitola "Centocinquanta - Il Carnevale più bello del mondo" il libro stampato dalla Pacini Fazzi editore che verrà distribuito gratuitamente insieme al giornale. Un regalo rivolto a quanti amano il Carnevale, ma anche a chi vuole semplicemente conoscere la storia, i grandi personaggi e i segreti di questa manifestazione, nata in via Regia nel 1873.

Un volume da sfogliare pagina dopo pagina curato dai redattori della cronaca di Viareggio di Qn-La Nazione, Tommaso Strambi, Beppe Nelli e Paolo Di

Grazia. All’interno una serie di contenuti a più firme che affrontano in maniera appassionata ogni variegata sfaccettatura del

mondo del Carnevale: dall’uso della cartapesta alla carpenteria navale prestata ai baracconi,

dai rioni alla cucina di Carnevale, dai veglioni allo sport. Imponente la parte della ricostruzione storica che inizia ovviamente dal 1873 e che propone una serie di aneddoti e curiosità, come il tentativo di scovare dove i primi maghi della cartapesta realizzavano le loro creazioni prima della nascita dei baracconi di via Cairoli. Tutta da gustare la lettura di un articolo di giornale scritto nel 1929 da Lorenzo Viani e che fu riproposto da La Nazione nel 1966. Un articolo in cui Viani ricorda i Carnevale che lui ha visto bambino a cavallo fra Ottocento e Novecento. E poi ad arricchire il libro ci saranno ovviamente le foto, da quelle storiche in bianco e nero di inizio Novecento, fino a quelle più recenti di Aldo Umicini. In copertina ci sarà Burlamacco, la maschera ufficiale creata da Uberto Bonetti oltre 90 anni fa.

Il libro è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al patrocinio del comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale. In prefazione i saluti

del sindaco Giorgio Del Ghingaro, della presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci, della direttrice del gruppo editoriale QN, Agnese Pini.

Red.Viar