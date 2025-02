Premio Michelangelo. Boom di presenze: "Veicolo di promozione"

Quattro giornate intese e partecipate quelle che hanno caratterizzato la fase conclusiva del Premio internazionale Michelangelo Buonarroti. Numeri mai registrati a Stazzema per una manifestazione culturale: sono stati infatti circa 1800 fra studenti, artisti premiati e accompagnatori, coloro che si sono recati in Alta Versilia la scorsa settimana. Un fenomeno che ha inciso positivamente anche sulle strutture ricettive dello stazzemese, quasi tutte esaurite, con gente proveniente da ogni parte di Italia e anche da fuori continente. Nei quattro giorni di iniziative, il Premio è a cura dell’associazione “Arte per Amore” di cui presidente è Barbara Benedetti. È ancora in corso la mostra di pittura, fotografia e scultura collettiva al Palazzo della Cultura di Cardoso, fino al 23 marzo. "Grande soddisfazione - ha commentato l’assessore alla cultura Anna Guidi - per aver patrocinato e ospitato un premio che ha coinvolto molti artisti provenienti da ogni parte di Italia". Ecco i premiati versiliesi: Premio speciale Arte per Amore a Alessandra Marini Carulli di Viareggio; Racconti a Lorenzo Polidori di Stazzema e fotografia categoria bianco e nero, Paola Cinat di Camaiore.