Premio Letterario. Via alle iscrizioni

È partita la macchina del Premio Letterario Massarosa 2025 con l’approvazione e pubblicazione del bando di partecipazione per gli autori, consultabile e scaricabile sul sito ufficiale della manifestazione. Confermata, come sempre, un’unica sezione dedicata a opere prime di narrativa, edite nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Per partecipare è sufficiente inviare alla segreteria del Premio (all’indirizzo Piazza Taddei 27, Massarosa, 55054), dieci copie dell’opera accompagnate da un’autodichiarazione di opera prima e i dati personali dell’autore. Il termine ultimo fissato sia per gli autori che per le case editrici è il 20 aprile.

"La macchina organizzativa è partita – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato –: iniziamo con il bando ma ci saranno tante importanti novità che a breve presenteremo per continuare a far crescere il Premio Letterario Massarosa a tutti i livelli".

Gli autori che parteciperanno al Premio, non solo i cinque finalisti ma tutti i partecipanti che invieranno le loro opere, avranno una promozione dedicata: a ognuno verranno infatti destinati specifici spazi di presentazione sui canali web del premio attraverso apposite rubriche e grafiche dedicate che legano l’opera al Premio Letterario Massarosa con l’obiettivo di consigliarne e promuoverne la lettura. Torneranno poi gli eventi collaterali in tutta Italia in cui coinvolgere gli autori in un vero e proprio percorso condiviso.

"Il Premio Letterario è un’eccellenza nel panorama culturale del nostro paese – commenta la sindaca Simona Barsotti –; di questo siamo orgogliosi e sono sicura che anche quest’anno avremo autori importanti in concorso, per crescere ancora insieme".