Premio Letterario. Lanciato il nuovo logo

Il Premio Letterario Camaiore si è dotato di un nuovo logo. "Per valorizzare il premio e la sua tradizione abbiamo scelto di valorizzare l’immagine di Francesco Belluomini partendo da una foto e trasformandola in un simbolo che renda unico il brand della manifestazione – si legge in una nota –; tratti semplici ed essenziali, che racchiudono l’essenza del personaggio e della manifestazione, costituiscono una silhouette chiara, riconoscibile e versatile. Questo design rinnova il legame tra la tradizione poetica e il presente, onorando Belluomini e proiettando il premio verso il futuro".

La scelta del profilo di Belluomini è studiata anche per dare autorità, storicità e unicità all’evento, mentre per il font si è scelta una soluzione intermedia tra il classico e moderno, optando per un corsivo che richiami idealmente una firma e riprenda il tratto libero della silhouette, così da valorizzare ulteriormente il personaggio.