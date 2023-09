Premio GialloCamaiore 2023: selezionata la terzina finale. Giuria popolare al Teatro dell'Olivo di Camaiore

Terminati gli incontri estivi di Giallo D’A(Mare) sul Lungomare di Lido di Camaiore, organizzati dal cmune di Camaiore e dall’associazione Balneari e durante i quali il pubblico ha potuto conoscere e apprezzare le opere degli autori in lizza per il GialloCamaiore 2023, e dopo aver reso noti i componenti della giuria tecnica e di quella popolare, adesso il premio entra davvero nel vivo. Dalla prima rosa di nove opere in corsa alla vittoria, la giuria tecnica è finalmente arrivata alla terzina finalista, che si giocherà il premio finale.

Le tre opere finaliste in concorso sono: Cristina Cassar Scalia, “Il re del gelato” (Einaudi); Alessandro Robecchi, “Una piccola questione di cuore” (Sellerio); Piergiorgio Pulixi, “La libreria dei gatti neri” (Marsilio).

Parallelamente, il GialloCamaiore prevede anche una sezione Opera Prima, dedicata agli autori esordienti che si sono cimentati per la prima volta in un testo di letteratura gialla. I finalisti della sezione Opera Prima sono: Gian Andrea Cerone, “Le notti senza sonno” (TEA) e Davide Cossu, “Il quinto sigillo” (Newton Copmpton).

Adesso la palla passa in mano alla sola giuria popolare (composta da 45 cittadini sorteggiati tra chi ha presentato la candidatura), l’unico organo incaricato di designare il vincitore finale di entrambe le categorie. Ai Giurati popolari saranno ora consegnate le copie delle cinque opere in corsa (tre per il Premio GialloCamaiore e due per la sezione Opera Prima), per poi formulare un voto che sarà consegnato in busta chiusa durante la serata finale della manifestazione, in programma sabato 28 ottobre al teatro dell’Olivo di Camaiore.