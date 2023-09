Premio Giallo Camaiore: La Finale il 28 Ottobre - Giurie, Opera Prima, Autori Esordienti

Camaiore si fa ‘gialla’ e attende con trepidazione il 28 ottobre al teatro dell’Olivo per proclamare il re del noir. Terminati gli incontri estivi di Giallo D’A(Mare) sul Lungomare del Lido, il premio entra nel vivo. Dalla prima rosa di nove opere in corsa alla vittoria, la giuria tecnica sta lavorando per delineare la terzina finalista, che si giocherà la finale ed è impegnata nella cernita dei titoli pervenuta per la sezione Opera Prima, dedicata agli autori esordienti, per arrivare alle due opere finaliste. La parte tecnica della giuria è formata da esperti che hanno valutato in base al gradimento e alle recensioni, dalla giuria delle librerie, in base alle opere più vendute, e dalla giuria dei blogger. Gli esperti sono: Marco Santoni, Valerio Calzolaio, Valerio Varesi, Patrizia Debycke e Simone Innocenti. Sorteggiata la giuria popolare: Barsanti Laura, Beltrami Sara, Benassi Sara, Bertacchini Emanuele, Bonari Manola, Brunini Stefania, Caniparoli Martina, Chelini Silvia, Chiantera Angela, Cipriani Stefania Amelia, Colzi Roberta, D’Alessandro Paola, Dalle Luche Beatrice, Farnocchia Piero, Fornaciari Eleonora, Gamba Stefania Ines, Gattai Francesco, Gattai Tacchi Filippo, Giannini Pietro, Graziani Simona, Landi Maria Teresa, Lombardi Francesca, Mallegni Margherita, Marrandino Michele, Martini Vincenzo, Massei Davide, Mecchi Federica, Meniconi Mara, Morelli Felice, Nannini Irene, Palmerini Mara, Pardini Sabrina, Pinelli Veronica, Polloni Sara, Reynaud Francoise, Rosi Cristina, Rosi Gessica, Ruberti Sara, Salomone Raffaella, Tacchi Daniela, Terziani Monnalisa, Venturini Diego, Vergnani Nadia, Zappelli Serenella, Zicari Maria Grazia.