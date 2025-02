Premio "Fiore di Loto". Tutti i protagonisti

Il primo premio ‘Fiore di Loto’ all’Esplanade raccoglie le associazioni di tutta la Toscana. Prima fortunata edizione per il riconoscimento che l’associazione, presieduta da Stefano Bacci e coordinata da Raffaello Giannini, nella ‘Notte dei Fiori di Loto’ ha donato a vari personaggi che si sono distinti nello sport inclusivo e nel terzo settore. Ecco i vincitori della prima edizione: Matteo Betti nella categoria Sport inclusivo, Claudia Maiorano nella categoria riservata al Terzo settore e Marino Farnocchia vincitore del premio speciale Fiore di Loto-Memorial Enrico Marchetti. Un ringraziamento poi da parte dell’associazione a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita della manifestazione, alla giuria tecnica e a tutte le persone intervenute durante la cerimonia. Una rete davvero forte e nutrita di sostegno ai più fragili: la presidente della giuria era la nota Sara Morganti, campionessa paralimpica di paradressage e, ad animare la serata, Carlo Fontana con intermezzi musicali dei ragazzi della K- Antares di Karen Del Greco, tra cui Giulia Ceragioli. Ma tutti i presenti soprattutto hanno potuto incontrare e conoscere la comunità infinita di persone che lavorano nel settore con devozione ed entusiasmo creando punti di incontro quotidiani, organizzazione ed eventi tra raccolte e adesioni. Il premio, una scultura raffigurante un fiore di loto, è stato forgiato dall’artista Roberto Giansanti grazie alla fonderia Mariani di Pietrasanta. Per Camaiore era presente l’assessora Anna Graziani. Di Fiore di Loto fanno parte: Unione italiana lotta alla distrofia muscolare sezione Versilia, Gruppo donatori di sangue Bozzano, Weelchair Hokey Versilia, Canoa Kayak Versilia, L’albero di Ohana onlus, Gruppo podistico Rossini, Kuro Obi fight academy, Una finestra sulla città con Barbara Pardini che ha organizzato la serata, Gs Toscana, Per te donna, Centro nuoto Massarosa, Dds Sporting Camaiore, In altre parole, Arcieri Kentron Dard, Fondazione Mare oltre, K- Antares, Edunarche, Walk & Fitness, Fondazione T.I.A.M.O., Atletica Pietrasanta e Sgr Motto.