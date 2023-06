Premio di poesia Carducci: ecco le selezioni

Lavori in corso per la giuria del 67° Premio nazionale di poesia “Giosuè Carducci” promosso dal Comune che ogni anno celebra il primo Nobel italiano per la letteratura, nato il 27 luglio 1935 a Valdicastello, con una “singolar tenzone” all’ultima pagina fra gli interpreti contemporanei della composizione in versi, autori di un’opera edita in lingua italiana. La giuria Ilaria Cipriani, presidente, (foto) Silvia Bre, Stefano Dal Bianco, Umberto Fiori e Antonio Riccardi ha “promosso” circa 30 opere nella long-list dalla quale uscirà la terna dei finalisti: “Le candidature sono state molto eterogenee – dice Cipriani – voci poetiche note, esordienti, pubblicate da case editrici maggiori ma anche da marchi più piccoli. Torneremo a riunirci per scegliere le tre opere che andranno alla serata finale del 27 luglio”