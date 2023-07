Premio Carducci, su il sipario Gran finale in piazza Duomo Show di poesia, musica e danza

Oggi ricorre il 188° anniversario della nascita di Giosuè Carducci, il poeta premio Nobel per la letteratura nato a Valdicastello il 27 luglio 1835, e la città come sempre si prepara a rendergli un doveroso tributo con una giornata intera a lui dedicata. Si tratta del consueto doppio evento legato al Premio Carducci, giunto alla 67a edizione. Il primo si terrà stamani alle 11 alla casa natale di Valdicastell con un omaggio istituzionale al busto del poeta. Protagonisti della cerimonia saranno gli studenti di diverse scuole medie e superiori della Versilia che hanno partecipato alla 15a edizione del concorso “La poesia nella scuola”. Oltre a scoprire i vincitori, i ragazzi proporranno agli intervenuti un breve “assaggio” del lavoro presentato. L’iniziativa proseguirà con l’esibizione di tre coriste della corale paesana per poi concludersi con un piccolo rinfresco.

Il momento clou della giornata carducciana è in programma stasera alle 21,30 in piazza Duomo, dove l’attore Neri Marcorè condurrà e sarà lui stesso parte interattiva del Premio Carducci. La giuria, presieduta da Ilaria Cipriani (nella foto) e completata da Silvia Bre, Stefano Dal Bianco, Umberto Fiori e Antonio Riccardi, ha scelto come tre finalisti gli autori Cristina Alziati con “Quarantanove poesie e altri disturbi” (edito da Marcos y Marcos), Antonio Bux con “Gemello falso” (Avagliano editore) e Fabio Pusterla con “Tremalume” (editore Marcos y Marcos). Confermato il format delle ultime edizioni, con una serata che non sarà all’insegna della sola poesia. La cerimonia, ad ingresso libero, proporrà infatti anche momenti di musica e danza grazie alla partecipazione dei solisti dell’Orchestra da Camera di Bruxelles, in collaborazione con il festival internazionale “Pietrasanta in concerto” diretto da Michael Guttman, e dalla danzatrice Glenda D’Amanzo.