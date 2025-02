Premio Carducci. Presente e futuro della Versilia

Studenti da tutta la Versilia hanno partecipato ieri mattina al convegno "La Versilia tra passato e presente. Scrittori di ieri e di oggi", per l’avvio della diciasettesima edizione del "Premio Carducci", sezione scuola che, quest’anno, celebra il centenario della nascita di due grandi autori versiliesi, ovvero Sirio Giannini e Marcello Venturi.

Alcuni gruppi di studenti del triennio del liceo scientifico "Barsanti e Matteucci" e del classico "Carducci" di Viareggio, insieme ai coetanei dell’istituto "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta, hanno preso parte all’incontro curato e coordinato, per conto dell’amministrazione comunale, da Rita Camaiora e Pietro Conti, propedeutico alla redazione dell’elaborato su uno degli autori protagonisti del dibattito, da presentare per il concorso entro il 30 aprile.

Il Premio, rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado, ha preso il via con il convegno dedicato ai ragazzi più grandi mentre per gli studenti delle scuole medie il percorso si articolerà in una seria conferenze tematiche all’interno dei plessi aderenti: "Viani" di Viareggio, "Ugo Guidi" di Forte dei Marmi, "Santini" di Marina di Pietrasanta, "Enrico Pea" di Seravezza e "Barsanti" di Pietrasanta.

I migliori lavori saranno annunciati e premiati, come da tradizione, la mattina del 27 luglio a Casa Carducci, primo momento della giornata che Pietrasanta dedica al suo illustre poeta. La celebrazione culminerà in serata, in piazza Duomo, con la proclamazione del vincitore del premio nazionale di poesia.