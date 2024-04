Pratiche digitali. Ufficio edilizia più efficiente con un clic

Architetti, ingegneri, geologi e geometri, dovranno utilizzare il nuovo portale attivo sul sito internet del Comune per poter presentare tutte le istanze relative all’edilizia privata. Un enorme vantaggio sia per i professionisti del settore, che avranno una procedura molto più snella e veloce, che per i privati cittadini che vorranno consultare in totale trasparenza gli atti dell’edilizia (che si configurano come pubblici), senza doversi recare in municipio e chiedere l’accesso agli atti. "Il sistema è stato attivato a marzo, grazie ad un finanziamento del Pnrr, e in parallelo con la digitalizzazione in corso del Comune che ha visto anche la realizzazione del nuovo sito istituzionale – spiega l’assessore all’urbanistica Alessio Tovani – Questa novità permette anche all’ufficio tecnico di automatizzare l’ingresso delle pratiche sul gestionale degli uffici. In corso anche la digitalizzazione dell’archivio documenti"