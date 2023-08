"Povero Festival Versiliana a Marina di Pietrasanta: Simoni boccia il declino"

"Dispiace vedere il declino di quello che una volta era uno dei più bei festival di prosa d’Europa: povera Versiliana". Bocciatura senz’appello quella del capogruppo di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni (nella foto) in una sorta di bilancio di metà stagione. "Si cerca di mascherare la grave crisi di pubblico, generata dallo scarso livello qualitativo della proposta, con proclami di risanamento dei conti – scrive – ma è così dal 2015. E al presidente Benedetti, che parla di ’record’ per le sue 5 edizioni, ricordo che di edizioni ne ho fatte 14, di cui 5 da assessore alla cultura con delega alla Versiliana, 6 da presidente e 3 da direttore artistico. Non c’è un piano culturale e si procede a caso con cover band e vecchie glorie che sfiorano il ridicolo. Un velo pietoso infine sulla ristorazione, con prezzi da bar ’Principe’ di Forte dei Marmi".