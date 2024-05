Poste assumono. Bando Università

15 AMMINISTRATIVI ALL’UNIVERSITA’ DI PISA

Università di Pisa. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle proprie Direzioni o Strutture, di cui 2 posti prioritariamente riservati agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito e 5 posti riservati alle categorie di cui al d.lgs. n. 66. Scadenza 15/05/24

POSTE ITALIANE CERCA CONSULENTI

Selezione per la Toscana. I candidati son laureati o laureandi (triennale o magistrale); pronti ad ascoltare e comprendere i bisogni dei clienti; pronti ad affrontare le sfide con proposte innovative; interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti; predisposti per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti; conoscenza del pacchetto Office. Costituiranno titoli preferenziali: il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD). Domande entro il 13 maggio tramite www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.

PENNY MARKET ASSUME A VIAREGGIO

Per il punto vendita Penny Viareggio candidati che vogliano iniziare il loro percorso lavorativo nel mondo della gdo. Anche senza esperienza. Si occuperanno di: rifornimento degli scaffali ed esposizione della merce, attività di cassa, pulizia e ordine del negozio, supporto alla clientela. Durata 6 mesi. E’ prevista un’indennità di partecipazione. www.careejet.it