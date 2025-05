Portafogli perso. Una coppia lo riconsegna

Una storia a lieto fine. "Che dimostra – sottolinea il protagonista, Giovanni Baudone (nella foto), ex dipendente pubblico, dirigente del Tennis Italia – che al mondo esistono persone dal cuore d’oro e con sani principi di vita in mezzo agli altri". Belle parole che prendono spunto da un banale e al tempo stesso ‘potenzialmente fastidioso’ (per quel che avrebbe potuto provocare) episodio che ha visto come sfortunato (e poi… fortunato) protagonista proprio Baudone. "Sabato pomeriggio ho perso il portafoglio – racconta – mi è caduto dalla tasca posteriore dei pantaloni: ero in bicicletta lungo la via di Scorrimento. Sul momento non mi sono reso conto di niente. Una volta tornato a casa, ho fatto la scoperta e mi sono sgomentato visto che oltre alle poche centinaia di euro avevo anche i documenti: ho subito bloccato le carte di credito ma poi guardando i social ho visto che c’era una persona che mi stava cercando, sostenendo di avere trovato il mio portafoglio nell’area vicino alla Coop". Insomma, il portafoglio era in buone mani. Scambi di telefonate, incontro la mattina successiva al Forte. "Mi sono trovato di fronte una giovane coppia con un bambino: era contenti di potermi consegnare il portafoglio trovato, dentro c’era tutto. Volevo far loro un piccolo regalo, mi hanno risposto con un sorriso e ‘ci mancherebbe altro, non abbiamo fatto altro che una cosa normale’".