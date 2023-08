Pony scappa dal recinto a Pietrasanta: Ucciso lungo l'Aurelia

Quel suo essere un soffice cavallo in miniatura da sempre gli conferisce un aspetto che ispira tenerezza, facendolo amare soprattutto dai bambini. Ecco perché la notizia di un pony morto investito da una macchina sull’Aurelia ha suscitato all’istante un senso di tristezza e dispiacere. Con tutto il rispetto per cani, gatti, ricci e piccioni, che sulle strade spesso perdono la vita, così come per la conducente della macchina che martedì notte all’improvviso ha visto sbucare il cavallino da una strada laterale e non ha avuto purtroppo il tempo per evitare l’impatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 mentre la giovane era diretta verso Viareggio – città in cui vive – dopo aver terminato il turno di lavoro in un ristorante del centro storico. Sulle cause e sulla dinamica sono ancora in corso le indagini dei carabinieri dalla stazione di Pietrasanta, intervenuti insieme all’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. Da una prima ricostruzione è emerso che la donna, giunta all’altezza dei “Giardini della Versilia“, in località Portone, a un certo punto si è accorta solo all’ultimo della presenza del pony, uscito da una proprietà privata forse per un istintivo desiderio di libertà terminato, sfortunatamente, troppo presto. L’impatto è stato violento, con la parte anteriore della macchina semi-distrutta e il povero animale riverso sull’asfalto privo di vita. La conducente se l’è cavata con alcune contusioni e un grande spavento, mentre il proprietario del pony è uscito disperato dal cancello di casa. Saranno i rilievi a far luce sulle eventuali responsabilità legate alla custodia dell’animale.

Daniele Masseglia