Poesia, pittura, canto celebrano la primavera

Nel primo giorno di primavera, domani, si festeggia la giornata mondiale della poesia. Maria Caterina Ciulla (foto) poetessa, ha organizzato con l’amministrazione comunale, alle 17,30 , nel salone dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino un evento, ingresso libero, multidisciplinare di cultura, arte e spettacolo: “INfinity-eterno presente,eterna fioritura“ a sostegno e crescita socio-culturale e alla valorizzazione della lettura e ascolto come strumenti educativi e ricreativi per un pubblico di tutte le età. Parteciperanno molti artisti da tante località toscane e da altre regioni. Proporranno un contributo nel quale l’arte è declinata attraverso poesia, recitazione, pittura, canto e danza per inneggiare alla fioritura della natura e alla rinascita dell’uomo.