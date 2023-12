Poesia e prosa. Amore paesano nel libro dedicato

Si può raccontare un territorio attraverso un percorso letterario e poetico e avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza dell’ambiente in cui vivono e magari promuovere in maniera indiretta anche il turismo?

Il libro fresco di stampa di Luciana Mei (foto) “Sotto il Campanile Itinerario Lettario nei suggestivi paesi del Comune di Massarorsa“, stampato da Colore -Lucca, lo ha fatto tant’è che ieri sera per la chiusura delle iniziative della Festa del Comune il libro è stato donato ai rappresentanti delle 16 frazioni del Comune e nella cerimonia al Teatro Vittoria Manzoni è stato presentato da Claudio Sottili. Nel cuore dell’autrice c’è il sogno da gennaio di presentarlo nelle frazioni. "È un libro che voglio far vivere e condividere con i cittadini e in particolare con i giovani", spiega Luciana Mei. "Questo libro- aggiunge- nasce dalla aspirazione di celebrare il fascino del nostro territorio ( Luciana Mei vive a Piano del Quercione) affinchè con occhi consapevoli, conoscendo il patrimonio che è sotto tanti aspetti, se ne possa sentire maggiore appartenenza", in copertina la riproduzione dell’opera del pittore Vincenzo Bonuccelli che ha dipinto, in un quadro che è nell’ufficio del sindaco, i 16 campanili delle frazioni. "Il Comune di Massarosa – dice Luciana Mei – ha 16 frazioni. Perle di un territorio variagato che per le differenze e peculiarità diventano complementari nel formare un unico e incomparabile patrimonio naturalistico". Al libro è stato abbinato un segnalibro che riproduce l’Inno Ufficiale del Comune di Massarosa scritto da Mei e musicato da Giuseppe Bertolani.

Maria Nudi