Plm al Salone di Torino Numeri già da record

L’edizione 2023 del Premio Letterario Massarosa si apre già con numeri da record. Sono infatti 80 le opere pervenute alla segreteria del Premio per la 37esima edizione di uno dei concorsi più antichi d’Italia. Confermata la presenza delle grandi case editrici ma anche la partecipazione della piccola e media editoria, in gara diverse opere prime che stanno riscuotendo già tantissimo successo anche a livello interazionale.

"Il Premio Letterario Massarosa – commenta la sindaca Simona Barsotti – ci sta regalando tante soddisfazioni. Il livello raggiunto e la continua crescita dei partecipanti ci fa ben sperare per il futuro della manifestazione e le sue potenzialità". "Sono numeri importanti – aggiunge il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato – numeri che mettono in mostra l’impegno di tutti nella crescita e promozione del PLM, un grazie a tutto il gruppo di lavoro ed in particolare alla Fondazione Pomara Scibetta e al suo presidente Giuseppe Scibetta che ci sostiene con grande impegno".

E proprio per promuovere questa edizione record il PLM sarà anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio con un proprio stand dove potrà incontrare vecchi e nuovi amici del Premio Letterario Massarosa. Durante i cinque giorni a Torino un vero e proprio salotto del PLM allo stand U195 Padiglione Oval con un ricco programmi di incontri con gli autori, la giuria tecnica, esperti e giornalisti.

"Sono davvero soddisfatto non solo per i numeri ma anche per la qualità dei libri in concorso – commenta Giuseppe Scibetta, presidente della Fondazione Pomara Scibetta – Torino sarà un’altra grande occasione per far conoscere il premio e valorizzarlo a livello nazionale".