Plm al Salone del Libro. Successo di pubblico

Grande successo per i cinque giorni di incontri e presentazioni per il Plm, Premio Letterario Massarosa, al Salone del Libro di Torino. Uno stand realizzato dal Comune di Massarosa e dalla Fondazione Pomara Scibeta che ha saputo attirare l’attenzione di migliaia di visitatori e appassionati, ma anche di case editrici e addetti ai lavori.

Sono stati oltre 20 gli autori che hanno incontrato lettori durante le presentazioni delle loro opere, firmando copie e confrontandosi sulla loro esperienza di scrittura.

Un’opportunità non solo per la visibilità data agli autori, ma anche per promuovere il Pml, realtà indiscussa per le opere prime, e il suo Comune, in quella che è la manifestazione di settore più importante a livello italiano, con il record di 222mila visitatori.