Pizze e solidarietà Regalo agli alluvionati

Con il cuore, con la sensibilità verso il prossimo e per solidarieta e con la professionalità con la quale fa il suo mestiere : sono i sentimenti che hanno fatto battere forte il cuore di Daniele Gemignani titolare dello storico locale Pizzeria & Go a Capezzano Pianore quando il 5 giugno scorso dalla Versilia è corso a Forlì per preparare le pizze per gli emiliani che sono stati tragicamente feriti dalla alluvione. Un gesto di solidarietà, a cuore aperto, per il quale Daniele Gemignani ha ricevuto dalla amministrazione comunale di Camiore un riconoscimento (foto) che loda il suo comportamento. Il diploma gli è stato consegnato in Comune dalle mani di Andrea Boccardo, consigliere comunale. "Per il gesto umanitario e di solidarietà compiuto nei confronti delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna" recita il diploma interpretando il pensiero con il quale Daniele Gemignani ha partecipato alla iniziativa di solidarietà che è stata organizzata a Forlì nella sede della Nazionale Italiana Pizzaioli fondata da Novilio Nardi. "Eravamo un gruppo - racconta Daniele Gemignani- sono arrivato alle 8 e abbiamo sfornato le pizze fino alle 20. Centinaia di pizze Margherita"

Quale è stato il significato della sua partecipazione a questa iniziativa?

"Se siamo tutti fratelli quello che è successo alla Emilia Romagna e ai suoi abitanti può succedere a tutti noi. Quindi sono partito con questo spirito per compiere un gesto di solidarietà insieme a altri miei colleghi. Spero di aver consegnato con ogni pizza anche un sorriso", conclude Daniele Gemignani, con semplicità, perchè le azioni di cuore e con il cuore sono sempre piccole, ma grandi azioni, che donano leggerezza e sorrisi.

Maria Nudi