"Più dialogo tra scuole e artigianato"

"Più dialogo tra scuole e mondo dell’artigianato". Carlo Carli, ex parlamentare versiliese e già sottosegretario al Ministero dei beni e attività culturali, intervendo al convegno del Pd Versilia ha rilevato il necessario legame che deve intercorrere tra le istituzioni scolastiche pubbliche (licei artistici di Pietrasanta e Viareggio e l’istituto professionale Marconi di Seravezza) e gli artigiani, anche con le categorie che li rappresentano, al fine di poter fornire, ai diversi laboratori, delle giovani maestranze capaci di proseguire e rinnovare gli antichi mestieri anche alla luce delle nuove tecnologie. Ciò vale per l’artigianato legato alla lavorazione del marmo, dei metalli (bronzo) mosaico ecc. ma anche del mondo del Carnevale di Viareggio. "E’ quindi necessario a tal fine – ha detto – che anche per il nostro territorio venga istituito il corso biennale, denominato Its, per la formazione dei giovani artigiani secondo l’indirizzo che il presidente della Regione Eugenio Giani ha da tempo enunciato. Naturalmente oltre a questo percorso formativo altri, d’iniziativa delle stesse imprese, possono essere messi in campo". Carli ha inoltre invitato tutto il Pd a farsi promotore, in vista del prossimo 10 giugno, di ricordare la luminosa figura del socialista Giacomo Matteotti assassinato nel 1924, per mano fascista, dove la Versilia tutta ne è riconoscente con l’intitolazione di numerose strade e piazze.