Più agenti contro l’escalation furti. Presidiati i luoghi a rischio

Aumento dei controlli della polizia municipale nei luoghi considerati più a rischio, la dotazione in tempi rapidi di un regolamento per tutelare sempre di più l’ordine pubblico e un progetto che coinvolga più comuni per assicurare un’efficace task-force contro l’escalation dei furti. Sono questi i punti salienti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito ieri in prefettura come concordato nei giorni scorsi dal prefetto Giusi Scaduto e dal sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi dopo i ripetuti furti e scippi di orologi avvenuti a Forte nell’ultimo periodo. All’incontro erano presenti anche il questore Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei carabinieri Arturo Sessa e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Andrea Canale.

L’obiettivo, alla luce come detto dell’allarme furti, era quello di individuare misure da attuare in via preventiva. Per questo sono state pianificate apposite iniziative di breve e medio periodo. Innanzitutto, nel quadro dei dispositivi già previsti per Ferragosto, è stata decisa l’attuazione di servizi interforze, con il coinvolgimento della polizia municipale, nelle ore e nei luoghi ritenuti a maggiore rischio, ottimizzando l’impiego delle unità di rinforzo già assegnate dal ministero dell’interno per la stagione estiva. Inoltre il sindaco Murzi si è impegnato ad approvare in tempi rapidi il regolamento della polizia municipale al fine di aumentare gli strumenti di prevenzione di atti contro la quiete pubblica e il decoro cittadino. Infine, è stata ravvisata l’esigenza di avviare incontri con i comuni limitrofi per elaborare un progetto unitario sulla sicurezza urbana dell’area versiliese e utilizzare ogni risorsa disponibile per contrastare il crimine.