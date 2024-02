Pittore pacifista. L’urlo dell’arte contro la guerra

Nel giorno o dedicato all’amore un messaggio forte arriva dall’arte e da un artista che ha dedicato l’esistenza all’espressione artistica come linguaggio. Il mesaggio per la pace e di pace arriva da Lorenzo D’Andrea (foto con il ritratto del Papa) che nel suo studio a Pedona, frazione camaiorese, ha realizzato “No alla guerra“, dipinto a olio di 6m X 3m, “La fossa comune“, sottotitolo. Nel dipinto il pittore ha inserito due particolari di grande impatto : il rosso delle scarpette rosse e il gesto della mano con la quale le donne possono lanciare un sos. Il grande dipinto sarà protagonista di un evento importante: sarà esposto il 9 marzo nella chiesa del Santo Sepolcro a Cagliari con un intervento del Papa Francesco. Parole riportate anche nel catalogo: “Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato, La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle del male“, sono alcune espressioni del sommo pontefice in apertura del catalogo nel quale racconta la storia del dipinto e cha ha contributi di don Giuseppe Baturi, aricivesco di Cagliari e don Marco Lai direttore della Caritas di cagliari e con il saluto istituzionale dell’assessore alla cultura di Viareggio Maria Sandra Mei e uno scritto di Alessandro Tambellini. Il catalogo comprende anche i libri dei crocifissi di Lorenzo D’Andrea. E si apprende che nel prossimo futuro Lorenzo D’Andrea incontrerà il sommo pontefice. L’arte come massima espressione di amore.

Maria Nudi