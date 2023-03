Piscine, milioni di litri d'acqua consumati se si rispetta la legge. "Ma non lo fa nessuno"

Piscina (immagine di repertorio)

Viareggio (Lucca), 28 marzo 2023 - Siccità: in Maremma ci sono già limitazioni per le piscine. Le piogge sono scarse e gli acquedotti perdono tra il 40 e il 50% del liquido distribuito. Si rischia il razionamento anche in Versilia durante la stagione turistica. Il solito divieto di annaffiare i fiori? Bazzecole. Ecco che succederebbe se tutti i titolari di piscine rispettassero la legge regionale. Le circa 160 vasche dei bagni versiliesi consumerebbero 144 milioni di litri in 4 mesi per i rabbocchi obbligatori. Da qui a Massa, contando anche hotel e agriturismi, le piscine sono almeno 300 e il consumo stagionale toccherebbe l’astronomica cifra di 270 milioni di litri. E se molti hanno il pozzo, e non pagano la bolletta a Gaia, il saldo negativo della falda freatica non cambia. Poi però c’è la maniera italiana di risolvere le emergenze. La spiega un balneare che chiaramente vuole restare anonimo: "Rabbocchi? Ma non li fa mica nessuno. Ci affidiamo ai filtri dell’acqua". Quando Pietro Guardi era presidente dei balneari viareggini aveva fatto il conto delle dotazioni delle piscine dei bagni: "Sono circa 40 per Comune, una ogni tre stabilimenti. Cioè 160 piscine da 300-350 metri cubi, senza contare alberghi e...