Piscina comunale. Infopoint in municipio

Il nuovo gestore della piscina comunale, Aquasport, in accordo con l’amministrazione comunale ha deciso di allestire un infopoint per tutti gli utenti della struttura – attualmente in fase di riqualificazione – all’interno del municipio, in piazza Taddei, in attesa della riapertura dell’impianto. Sono infatti in corso i lavori del cantiere finanziato con fondi del Pnrr da 4 milioni di euro che renderanno la piscina comunale ’Frati’ del capoluogo un punto di riferimento a livello toscano e nazionale per accessibilità e funzionalità; al momento, quindi, non possono quindi essere utilizzati i locali della struttura. Per questo il servizio di informazione verso gli utenti in queste settimane è a maggior ragione fondamentale.

"Abbiamo stabilito l’insediamento di un infopoint all’interno del palazzo municipale – spiega l’assessore allo sport Stefano Natali – per dare un punto di riferimento ad atleti, famiglie e e appassionati. L’impegno è a mantenere il cronoprogramma per la riapertura; l’infopoint servirà per gestire insieme questo periodo nel migliore dei modi".

L’infopoint sarà attivo da lunedì ottobre al palazzo comunale in piazza Taddei a Massarosa al piano primo a sinistra, in fondo al corridoio. I giorni e gli orari di apertura sono: lunedì, mercoledì e venerdì 16,30-18,30, martedì, giovedì e sabato 10-12. Per contattare direttamente il punto informazioni 351/486 1214 oppure [email protected].

"Ringrazio la disponibilità di Acqua Sport che in sinergia con i nostri uffici ha reso possibile l’apertura dell’infopoint – conclude la sindaca Simona Barsotti –; condividiamo con tutti questo percorso di avvicinamento all’inaugurazione del nuovo impianto".