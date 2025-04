Piscina comunale ’Frati’. Lega: "Solo negligenza"

All’assemblea sul futuro della piscina della scorsa settimana c’era pure il capogruppo della Lega Nicola Morelli. "I cittadini, gli utenti, gli atleti e la comunità intera non hanno ricevuto risposte né dai tecnici, né tantomeno dall’amministrazione – sottolinea Morelli –; la compagine è apparsa in difficoltà, cercando scuse poco credibili, di fronte agli interrogativi posti dai presenti, senza riuscire a fornire soluzioni reali. L’assessore ai lavori pubblici è apparso incerto, affermando che forse tra due mesi saranno in grado di indicare una data di riapertura. E poco dopo la sindaca, incalzata dalla comunità, ha affermato che il 30 settembre la piscina riaprirà. Ma questa rischia di essere l’ennesima promessa non mantenuta".

Nel corso della riunione, rievoca il consigliere della Lega, "si è sentito parlare più volte di “cronoprogramma”, ma rivolgendoci ai tecnici progettisti si è capito in realtà che ad oggi non c’è ancora quel cronoprogramma. In tutto questo, stride l’assenza fisica a supporto dell’amministrazione del dirigente ai lavori pubblici, quale figura di riferimento e responsabile. Dove sono finiti, di fronte a un intervento da quasi 4 milioni di euro, i controlli preventivi sull’impianto, per la partenza corretta di un intervento così importante? I problemi che persistono sono noti a tutti, anche ai non addetti ai lavori: piano vasca e la copertura del tetto, ovvero i due aspetti fondamentali per un impianto natatorio, che andavano risolti e migliorati con il progetto e fondi Pnrr. Il risultato oggi è che la nostra piscina rimane chiusa, fino a data da stabilire e soluzioni da trovare da parte di questa amministrazione. La vicenda dimostra che è difficile trovare una soluzione di fronte a inefficienza e negligenza".