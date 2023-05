Pioggia di premi al “Sirio Giannini“ Concorso per oltre 200 studenti

Pioggia di premi alla XIX edizione del concorso letterario “Sirio Giannini”, iniziativa riservata agli studenti delle scuole medie e superiori della Versilia, quest’anno più di 200. Merito della collaborazione tra Comune, Rotary club Viareggio Versilia e circolo culturale “Sirio Giannini”, uniti per stimolare nei giovani l’interesse per la lettura, favorire l’esercizio dello scrivere e del narrare e promuovere la conoscenza degli scrittori della Versilia che, come Giannini, occupano un posto di rilievo nel panorama letterario del ’900 italiano. "Il concorso – spiega l’assessore alla cultura, scuole superiori e pari opportunità Vanessa Bertonelli – ci permette di far conoscere gli scrittori della Versilia nel panorama letterario del ’900 ed è un’occasione per le giovani generazioni di cimentarsi nell’arte dello scrivere e del narrare spronandoli ad elaborare pensieri curando la ricerca delle parole. Tutto questo in un mondo sempre più tecnologico e digitale caratterizzato spesso da una comunicazione rapida e a volte purtroppo superficiale". L’ampia partecipazione ha soddisfatto il presidente del Rotary Bruno Ulisse Viviani: "Partecipare a un’iniziativa di così alta rilevanza ha un significato molto importante per un club come il nostro per il quale è importante mostrare concretamente la presenza della propria azione anche nella Versilia storica e l’attenzione sempre rivolta alle nuove generazioni. Ringrazio in particolare i nostri soci Alessandra Mazzei, Isabella Tobino, Fabrizio Papi, Maurizio Andres e la socia del Rotaract Giulia Ricci". Entusiasti, infine, il presidente del circolo “Giannini“ Paolo Salvatori ("ringrazio Rotary e Comune per il loro aiuto: il premio è diventato una realtà significativa per tutto il nostro territorio") e il segretario del circolo Giuseppe Tartarini, curatore del concorso fin dalla prima edizione ("la nostra è una terra fertile per la narrativa e la creatività artistica").

Ecco i vincitori. Scuole medie: Vittorio Costa classe 3A “Guidi“ di Forte dei Marmi, Zoe Capovani classe 1A “Barsanti“ di Pietrasanta e Agata Binelli 1A “Barsanti“. Segnalati a pari merito Cosimo Bandoni 1A “Barsanti“, Rachele De Sanza Rosa 3D “Raffaello Motto“ di Viareggio, Elena Galanti 3A “Michele Rosi“ di Lido di Camaiore e Maria Sofia Poletti 2A “Puccini“ di Piano di Conca. Biennio scuole superiori: Emily Pardini 2I liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“ di Viareggio, Allegra Caccia 2A “Barsanti e Matteucci“ e Ilaria Giusti 2AC liceo classico “Carducci“ di Viareggio. Segnalati a pari merito Alessandra Berardinetti 2BL “Carducci“ Viareggio e Giorgia Vanni 1A “Carducci“. Triennio scuole superiori: Chiara Speronello 5DL “Carducci“, Domenico Fenili 5B “Barsanti e Matteucci“ e Livia Santanchè 5A liceo scientifico “Michelangelo“ di Forte dei Marmi. Segnalati Camilla Bertellotti 5A “Michelangelo“, Marta Cecchini 5B “Barsanti e Matteucci“, Daniele Fusco 4H “Barsanti e Matteucci“, Ginevra Mattugini 3BL “Carducci“ e Viola Palagi 5DL “Carducci“. I racconti premiati e segnalati saranno pubblicati nel volume “I ragazzi Raccontano”.