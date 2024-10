Piogge e temporali. L’allerta meteo per la giornata di oggi

Sono giorni di piogge, temporali e forti venti, quelli che stanno toccando, e attaccando, la Toscana e la Versilia che sembrano non avere intenzione di diminuire. Sono infatti precipitazioni forti e diffuse, con piogge intense, quelle che toccheranno la costa nella giornata di oggi e per cui la protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo in codice arancione che, partita dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di oggi, per il rischio idrogeologico, e giallo per i temporali, con precipitazioni più diffuse sulla nostra costa e su quelle occidentali della regione.