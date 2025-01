Pino Daniele e la "sua" Versilia. Un legame che resta inossidabile

Dieci anni senza Pino Daniele. E anche la Versilia ricorda con affetto un gigante della musica italiana che aveva contaminato i ritmi partenopei con blues e jazz. La Versilia in questa ricorrenza apre il libro dei ricordi perché Pino ha lasciato una traccia importante. Lui come l’amico di tante scorribande nella nostra zona, Massimo Troisi, legati da un tragico destino ma affezionati al nostro territorio grazie soprattutto all’amicizia con Mimmo D’Alessandro, il promoter di spettacolo di livello internazionale, il patron del Summer Festival ma anche di tante altre rassegne in Versilia.

Pino Daniele venne apprezzato molto giovane da Sergio Bernardini che lo chiamò per i concerti alla Bussola di Focette e anche al tendone di Bussoladomani. Erano i tempi in cui era accompagnato da una straordinaria band, Napoli centrale, di cui faceva parte il grande sax James Senese e che anche nelle esibizioni versiliesi vedeva la presenza di Tullio De Piscopo e Tony Esposito. Pino Daniele è stato protagonista, insieme proprio a Troisi, del video della canzone ‘O ssaje come fa ‘o core’, girato a Viareggio e alla villa Cavanis di Capezzano Pianore da Giacomo De Simone. Location viareggina la Passeggiata e le sue traverse a mare. Una clip suggestiva e intensa in cui emergeva l’animo buono di Troisi e il grande sound di Pino. I due formidabili partenopei, che un destino crudele ci ha portato via troppo presto, furono protagonisti dell’ultimo ruggito di Sergio Bernardini che con lo stesso Mimmo D’Alessandro produsse e realizzò nel 1992 a Viareggio "Alta Classe". Memorabile il duetto in salsa napoletana tra Pino Daniele e Troisi. "Alta classe", sottotitolato "Voglio vivere così", andò in onda su Rai1 il martedì alle 21.40 per 12 puntate dal 7 gennaio al 28 aprile 1992. Faceva parte dell’accordo tra Rai, Comune di Viareggio e Fondazione Carnevale per promozionare la Lotteria. Un teatro venne realizzato con un tendone in Darsena zona stadio dei Pini. Dedicato alla Bussola e ai suoi protagonisti, il programma proponeva le esibizioni (musicali e non) di artisti popolari, ripercorrendo l’epopea della Bussola. La seconda parte era imperniata su delle interviste ai personaggi dello spettacolo: tra questi Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Toto Cotugno, Vittorio Gassman, Gino Paoli, Zucchero, Paolo Villaggio e molti altri. Pino Daniele tornò a Viareggio poche settimane dopo la strage della stazione nel luglio 2009 per partecipare al concertone allo stadio dei Pini a favore delle famiglie delle vittime. E dimostrò tutto il suo slancio a favore della città.

Enrico Salvadori