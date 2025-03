"Pineta insieme". Nasce l’associazione

E’ nata in città una nuova associazione, che ha come obiettivo quello di rivitalizzare la pineta di ponente di Viareggio e riportarla agli antichi albori. L’associazione riunisce i vari titolari ed esercenti della pineta e delle zone limitrofe, coadiuvati da alcuni professionisti e tecnici, ed ha nominato quale proprio presidente Barbara Taddei, titolare del Tennis Italia, sito in Pineta tra via Marco Polo e via Zara.

L’associazione svolgerà le proprie attività in una duplice direzione: la prima è quella di organizzare una serie di eventi che coinvolgeranno l’intero parco, in diversi periodi dell’anno, e che vedranno via via svolgersi gare sportive, rassegne musicali e iniziative a tutela del verde e degli animali. Inoltre l’associazione si candida ad avere un ruolo attivo di interlocutore privilegiato con l’amministrazione e gli enti locali per vigilare sulla corretta applicazione del futuro piano delle pinete e per avanzare proposte migliorative e di riqualificazione ambientale così da restituire al principale parco cittadino la sua originaria natura di fiore all’occhiello della città.

Per ottenere ciò l’associazione si avvarrà dell’aiuto di specifici professionisti quali l’ingegnere Stefano Simonetti, l’avvocato Stefano Dalle Mura e la commercialista Beatrice Cassone. Oltre alla presidente Barbara Taddei fanno parte dell’associazione Cesare Bonuccelli, quale vicepresidente, Rosita Bonuccelli, Elisabetta Musetti, Maria Anna Saccà, Simona Fantoni, Francesca Poliziani, Dunia Bonuccelli e Sara Braccini.

Il primo appuntamento ufficiale è previsto per il primo giugno con un evento dedicato agli animali e alle energie rinnovabili.