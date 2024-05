Tragedia all’Air Show, il dolore della Versilia per il pilota morto

Marina di Pietrasanta (Lucca), “Grazie, caro amico, per tutto quello che hai fatto: il tuo ricordo volerà alto con noi, sempre", è il toccante messaggio degli amici di Helicopter Safety dedicato a Paolo Dal Pozzo, il quarantunenne residente a Marina di Pietrasanta, copilota dell’elisoccorso, vittima di un tragico incidente nella mattinata di sabato all’aeroporto dei Parchi all’Aquila, investito da un’autocisterna. Paolo Dal Pozzo lascia nel dolore la giovane moglie, insegnante di scuola e due figli ancora in tenera età.

Nel capoluogo abruzzese si doveva svolgere l’Air Show, la manifestazione è stata sospesa in segno di lutto. Ieri mattina poco dopo le 10,30 le Frecce Tricolori sono però sfrecciate sopra l’Aquila, il loro è stato un volo particolare, non un’esibizione da applaudire ma un gesto di grande significato, l’omaggio dal cielo a Paolo Dal Pozzo. Un veloce passaggio nel cielo, un saluto commosso al quarantunenne che aveva volato migliaia di ore e che avrebbe continuato a farlo, con passione, in servizio, come dipendente della società Avincis, nell’elisoccorso.

Una tragedia che colpisce la Versilia. Da otto anni Dal Pozzo, che viveva a Marina di Pietrasanta, era pilota del Pegaso 3, l’elisoccorso del 118 utilizzato per i trasferimenti di emergenza, che si alza dalla base dell’aeroporto di Cinquale e che copre tutte le emergenze a Viareggio e in Versilia. Un professionista di grande esperienza, autore anche di una pubblicazione dedicata alla sicurezza in volo.

Commosse le parole degli amici di Helicopter Safety: "Oggi ricordiamo con immenso dolore e rispetto la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita al cielo, un pilota straordinario il cui impegno per la sicurezza aerea ha lasciato un’impronta indelebile – scrivono - Autore di un libro fondamentale sulla sicurezza in volo, ha condiviso la sua vasta esperienza e i suoi preziosi consigli per garantire operazioni di volo più sicuri. Le sue parole, improntate alla prudenza e alla preparazione, risuoneranno sempre come una guida per piloti e professionisti del settore.La sua carriera è stata segnata da innumerevoli voli sicuri, durante i quali la sua priorità è sempre stata la sicurezza dei suoi passeggeri e del suo equipaggio". Continuano "Con il suo libro, ha ampliato questa dedizione, educando e influenzando positivamente l’intera comunità aeronautica. La sua perdita è un duro colpo per tutti noi ".