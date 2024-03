Pilomat in centro. Affidata la fornitura

Affidata la fornitura di pilomat che andranno a ’blindare’ gli ingressi al centro del paese. Entro giugno infatti i dissuasori verranno installati: a mettere a disposizione i 10 dispositivi sarà la ditta Pilomat srl con sede legale a Grassobbio. I dissuasori saranno collocati in vari punti di ingresso della zona pedonale del centro cittadino e precisamente in via IV Novembre angolo via Matteotti, via Carducci angolo via Vittorio Veneto, via Montauti angolo via Vittorio Veneto, via Carducci angolo via Spinetti, piazza Garibaldi angolo via Montauti, via Matteotti angolo via Risorgimento, via Roma angolo via Risorgimento, via Stagio Stagi angolo via Risorgimento e via Stagio Stagi angolo via Duca D’Aosta.

Due sono i principali motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale ad optare per la collocazione dei plinti: quello di proseguire nella direzione dell’incentivazione di una mobilità sostenibile e di frenare il continuo passaggio di furgoni e corrieri troppo presenti nella zona pedonale soprattutto in estate con il grande flusso di turisti. "Con l’arrivo dei dissuasori, il centro storico sarà ancora più sicuro per chi vive il paese soprattutto a piedi – afferma l’assessore alla viabilità, Massimo Lucchesi – riqualificato, con un ridotto traffico automobilistico e con meno inquinamento. I pilomat serviranno per contrastare l’accesso improprio alle zona e garantire maggiore sicurezza per i pedoni e le utenze deboli, contenendo e limitando anche l’accesso, a volte indiscriminato, dei mezzi che effettuano consegne". La spesa complessiva sarà di circa 180mila euro.

Fra.Na.