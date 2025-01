Pieve di San Pantalone. Piano di valorizzazione

Nuovo progetto per valorizzare un’area carica di storia e bellezza come quella di Pieve a Elici. "L’obiettivo dell’amministrazione di recuperare il complesso monumentale della Pieve di San Pantaleone entra nel vivo – si legge in una nota del Comune – con l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione della grande riqualificazione e rinaturalizzazione delle aree esterne". È stato dunque predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali in relazione all’intervento. "Si tratta di un progetto ampio e di grande respiro – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; vogliamo migliorare la fruizione del complesso monumentale andando ad eliminare le situazioni di promiscuità ed interferenza con la viabilità e la parte pedonale e riqualificando l’intera area del complesso. Con questa progettazione andiamo a definire il quadro degli interventi di massima e l’impegno economico necessario per poi reperire le risorse e procedere con i lavori".

Nello specifico, il progetto prevede l’ampliamento delle aree pedonali attualmente limitate al solo sagrato della chiesa, la realizzazione di un’area per parcheggio nella zona antistante il cimitero, così da liberare le aree del complesso monumentale, e infine l’ampliamento dell’illuminazione notturna delle aree esterne alla Pieve, realizzazione di un sistema di irrigazione integrato per migliorare le aree verdi questi i principali aspetti della progettazione. "La Pieve, testimonianza di architettura romanica, ha un grande valore storico e turistico – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – valorizzarla è un obiettivo a cui lavoriamo con il massimo impegno".

