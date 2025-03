Pietrasanta ospita il 3° Sportcity Meeting e il ritorno dei Giochi della Gioventù

Il passaggio del testimone Pietrasanta-Assisi , per il 3° “Sportcity Meeting” e il “ritorno” dei della Gioventù "che però, dalla nostra città, non se ne sono mai andati", precisa con orgoglio l’assessore allo sport Andrea Cosci, in riferimento ai corsi di attività motoria e alla “festa” delle “Piccole Olimpiadi” che il Comune, fin dai primi anni 2000, ha continuato a sostenere con le scuole primarie. Martedì a Roma, sotto l’egida della Fondazione Sportcity, saranno ufficializzati questi due momenti che vedranno la città ancora una volta nel panorama sportivo nazionale. Durante la conferenza stampa sarà presentato anche lo “Sportcity Edu”, 1° incontro dedicato a sport ed educazione che si svolgerà a Pietrasanta alla fine di maggio, in concomitanza con la fase provinciale dei nuovi Giochi della Gioventù all’impianto di atletica Falcone e Borsellino la mattina di venerdì 23 maggio. "Scuola e sport sono, per un noi, un binomio inscindibile – dice Cosci – e siamo soddisfatti non solo che i Giochi della Gioventù siano stati ufficialmente riattivati, ma che Pietrasanta sia stata scelta ancora come sede di un grande momento di confronto per la ‘sportivizzazione’ delle città".