Pietrasanta imbattuto espugna anche Avenza

SAN MARCO AVENZA

2

PIETRASANTA

3

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Franzoni, Cucurnia, Zuccarelli, Lattanzi, Dell’Amico, Aliboni, Verona, Shqypi, Doretti. (A disposizione: Tognoni, Mazzucchelli, Donati, Smecca, Della Pina, Pasquini, Granai, Guidi, Giromini). All. David Alessi.

PIETRASANTA: Citti, Lorieri, Laucci, S. Ceciarini, Genovali, Ghelardoni, Szabo, Tragni, Mengali, Tosi, Falorni. (A disposizione: Ricci, Bonuccelli, Togneri, Da Prato, Bondielli, Rossi, Maggi, Sereni, Pinelli). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Gianluca Boeddu di Prato (assistenti di linea Danilo Barretta di Pistoia e Federico Ficarra di Livorno).

Marcatori: 14’ pt Mengali (P); 15’ st’ Cucurnia (S), 35’ Mengali (P), 43’ S. Ceciarini (P), 45’ Zuccarelli (S).

Avenza – Per il Pietrasanta è il 13° risultato utile di seguito... e i punti fatti nell’imbattuta gestione Giuseppe Della Bona ora diventano 30 in 12 gare. Da grande ex di turno ’Beppe’ Della Bona è andato coi suoi biancocelesti ad espugnare pure la “Covetta“. L’uomo-partita è stato il bomber versiliese Federico Mengali che ha confezionato una doppietta che lo fa salire a quota 11 centri in questo campionato ed a 13 in stagione sommando le 2 reti in Coppa). Sul sintetico del “Paolo Deste“ la sblocca appunto ’Il Menga’ al quarto d’ora del primo tempo con un colpo di testa su cross dalla sinistra. La reazione degli apuani è stata affidata a Verona che al 20’ ha costretto alla bella parata Citti. Sul fronte opposto il portierino Baldini ha tenuto a galla i suoi al 35’ sventando la minaccia portata dal 2003 Tragni. Nella ripresa il team di Alessi trova il pari su punizione dal limite di Cucurnia. Il Pietrasanta (privo di Mariani, Raffaetà, Biasci, Salini e Mancini e con Genovali e Szabo che hanno stretto i denti) ora soffre ma Citti nega il controsorpasso su Donati. Poi Cucurnia per poco non fa il bis su punizione, alzando stavolta la mira. All’80’ Mengali riporta avanti il Pietrasanta che poi si mette più al sicuro sul 3-1 col 40enne Samuele Ceciarini. La San Marco però non ha mollato e al 90’ ha accorciato le distanze con capitan Zuccarelli.