Ancora una perdita d’acqua da una condotta in via Chiesa e via Montiscendi, a Strettoia, episodio che si è ripetuto nonostante le tante riparazioni effettuate da Gaia negli ultimi mesi. Mentre gli abitanti protestano per le strade invase dall’acqua e per i soldi pubblici spesi per ogni riparazione, il gestore idrico assicura di voler sostituire le tubazioni e di essere in attesa dei fondi Pnrr.