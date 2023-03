"Pietrasanta è perfetta Lo vogliamo"

All’indomani del benservito del Comune di Camaiore si fa avanti un’altra località versiliese. O per lo meno un candidato a sindaco. Poi si vedrà se viene eletto o no. È Lorenzo Borzonasca: “Pietrasanta sarebbe perfetta per il Festival Gaber. È un evento storico della cultura musicale e artistica versiliese, non deve andare perduto. Apprendendo delle divergenze tra la Fondazione Gaber e il comune di Camaiore che hanno portato alla rottura di un rapporto decennale, vogliamo rimarcare l’importanza per tutto il nostro territorio del progetto che porta il nome di Giorgio Gaber. Una manifestazione che ha saputo portare in Versilia negli anni importanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, diventando uno degli appuntamenti più apprezzati da parte dei cittadini versiliesi e dei turisti che nel periodo estivo decidono di soggiornare nelle nostre località. La città di Pietrasanta è storicamente la capitale culturale della Versilia (lo dica a Giorgio Del Ghingaro; Ndr). Un luogo dove l’arte attraverso spettacoli, mostre, sculture e tanto altro ha sempre trovato una vetrina pronta a dare la massima accoglienza e valorizzazione. I luoghi della nostra città (in primis piazza Duomo e il teatro comunale) sarebbero il posto perfetto per dare una nuova casa versiliese al Festival Gaber, impedendo così di far perdere al nostro territorio una rassegna prestigiosa e dal grandissimo potenziale. Magari, perché no, ragionando con gli organizzatori su un possibile riposizionamento dell’evento nei mesi di maggio o settembre, nell’ottica della destagionalizzazione".