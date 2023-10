pietrasanta

Più appuntamenti per i professionisti all’ufficio edilizia del Comune. Dal 30 ottobre, oltre agli orari in vigore, ogni settimana un istruttore tecnico comunale, a rotazione, riceverà ore 9-11 senza appuntamento, per una durata di 20 minuti e in base all’ordine di arrivo degli interessati. Invariato l’orario di ricevimento dell’assessore Ermanno Sorbo, da lunedì a venerdì su appuntamento.