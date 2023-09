Pierce Brosnan in Versilia, proseguono le vacanze di 007 in Toscana

Viareggio, 18 settembre 2023 – Proseguono le vacanze di 007 in Toscana. Dopo la tappa di inizio estate a Firenze, l’attore Pierce Brosnan è stato avvistato in Versilia, più esattamente nel centro di Pietrasanta insieme alla moglie Keely Shaye Smith.

“James Bond” è stato visto mentre passeggiava e faceva un po’ di shopping nei negozi del centro. L’attore si è anche fermato a curiosare e a fare acquisti nella gioielleria Oro Furini in via San Francesco. Su Facebook i proprietari hanno pubblicato una foto con l’attore scrivendo: “Ancora non ci credo… sapere che Pierce Brosnan e sua moglie Keely hanno scelto dei nostri gioielli è un’emozione unica. Sapere che lei indosserà qualcosa che abbiamo creato io e mio padre ci lascia senza parole”.

L’attore irlandese si è poi anche fermato a mangiare nel ristorante Franco Mare. Anche qui è scattata la foto insieme al proprietario del locale.

L'attore Pierce Brosnan a Firenze col figlio

A inizio giugno, l’attore si trovava insieme alla famiglia a Firenze. Il figlio Paris aveva scattato con lui una foto in riva d’Arno, con lo sfondo di Ponte Vecchio. Anche in quella occasione, per i fan di 007 era scattata la caccia al divo per le strade di Firenze.