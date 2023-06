Pierce Brosnan a Firenze, foto con il figlio Paris in riva all’Arno

Firenze, 3 giugno 2023 - Vacanza fiorentina per Pierce Brosnan insieme al figlio Paris. E’ stato proprio il figlio, su Instagram, a postare due foto con lo sfondo del Ponte Vecchio.

L’attore e produttore ed il figlio si sono concessi una pausa in riva d’Arno e ne hanno approfittato per vedere i nostri musei e per fare un tour privato della nostra città. Per i fan di 007 si è subito scatenata la caccia al divo per le strade di Firenze.

Pierce Brosnan è sposato dal 2001 con Keely Shaye Smith, giornalista e conduttrice televisiva statunitense. L’ha conosciuta due anni dopo la scomparsa della prima moglie Cassandra.

Pierce e Keely sono genitori di Dylan e Paris. Figli di Brosnan anche Sean e Cristopher, avuti dalla prima moglie dell’attore.