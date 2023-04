Pieraccini sul podio con “Walking on the wood“

L’Orchestra Angelo Bevilacqua (foto) si congratula con il presidente dell’associazione e maestro concertatore Cristiano Pieraccini per il successo al concorso di composizione “Piccolo è bello”, organizzato a Monteleone d’Orvieto e dedicato alle musiche per bande giovanili. Il brano “Walking on the wood” è risultato vincitore nella sezione “Brano da concerto, categoria Junior grado 0,5”. Dal direttivo dell’Orchestra, dalla direttrice musicale Maria Vecoli e da tutti i componenti arrivano le più vive felicitazioni per l’ennesimo successo di Cristiano Pieraccini nei concorsi di composizione, vittorie che gli hanno permesso di vedere i suoi brani pubblicati per Scomegna, la più importante casa editrice di musica per formazioni bandistiche d’Italia.