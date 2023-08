Piccolo rimpasto di giunta Pierucci ridistribuisce le deleghe agli assessori

Piccolo rimpasto nella giunta Pierucci: rientra Sara Pescaglini all’ambiente, passa di mano il demanio e pure la Polizia municipale. Ad un anno e poco più dall’elezione, il sindaco Marcello Pierucci ‘ritocca’ la sua squadra in alcuni punti strategiche puntando a coronare alcuni programmi annunciati. Il verde privato passa da Graziano Dalle Luche a Sara Pescaglini: troppo lavoro per le ‘opere pubbliche’ e dunque il settore del ‘verde’ passa all’assessora fautrice, sotto la giunta Del Dotto, del passaggio da Sea ad Ersu. Si scambiano una delega Luca Mecchi e Anna Graziani: al primo, che già si occupa dei tributi, va la Polizia Municipale, mentre la seconda assume i Rapporti col Consiglio Comunale. “Mecchi è un tecnico - afferma il sindaco - e la Graziani è una personalità politica più spiccata nel PD…”. A Iacopo Menchetti, assessore ad urbanistica ed edilizia, infine il sindaco ha ceduto la delega al Demanio dopo che gli ‘atti formali’ per le concessioni dei balneari stanno per partire. Scelte queste, fatte dopo un percorso di attenta valutazione e condivisione con la Giunta e in pieno accordo con tutte le forze politiche che compongono la maggioranza. “Sono soddisfatto - chiude Pierucci - l’anno trascorso è stato positivo: la Prima Estate, l’Arlecchino da ricreare, i piano attuativi importanti ed i parcheggi su Camaiore da ampliare: tutte novità di cui i frutti completi saranno tangibili in futuro”.

Isabella Piaceri