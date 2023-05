Piccolino svela i monti Storie e personaggi

CAMAIORE

"Dal Ragnaino a Campallorzo Persone, luoghi e storie delle montagne", edizioni Ets, autore Marco Piccolino, 77 anni, studioso di neuroscienze, docente universitario, autore di volumi di storia e cultura della scienza, viene presentato oggi alle 21.15 a Camaiore nella sede degli Amici della Montagna, in via Badia. L’autore, conosciuto anche in Versilia per i libri sulla strage di Sant’Anna di Stazzema e per un volume nel quale ha ricostruito le vicende del Pallone frenato del Matanna, una delle cime più importanti delle Apuane camaioresi, racconta le storie che ha scomperto camminando sulle montagne, parla dei sentieri, dei luoghi, degli animali e delle piante che ha scoperto. Con linguaggio semplice, ma che evoca emozioni e sentimenti, racconta le persone che ha incontrato. Tante. Tra queste Eva Domenici, la pastora che tra poco compirà 90 anni che fino a 84 anni ha vissuto per lungo tempo totalmente isolata a Campallorzo, una zona di alpeggio delle Apuane a 900 metri di altezza tra i monti Pranna e Matanna. L’incontro con Eva ha permesso all’autore di ricostruire un mondo perduto quello dei contadini e dei boscaioli che per secoli hanno abitato campagne e monti conducendo una vita dura, ma ricca di umanità e di cultura profonda. Nel libro Marco Piccolino attraverso l’incontro con la natura e con persone straordinarie regala al lettore emozioni, sentimenti, perché scoperte e conoscenze acquistano un valore morale e etico che diventano una parte di noi profonda e personale. Il libro è dedicato alla piccola Matilde, la nipote dell’autore, perchè da grande possa conoscere i sentimenti del nonno studioso di scienza, ma anche profondo conoscitore dei sentimenti.

Maria Nudi