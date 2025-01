Piccola Atene sempre più social. Oltre 2 milioni di visualizzazioni. Record su Instagram e Facebook

Non solo mostre d’arte e musei: nel 2024 la Piccola Atene ha fatto incetta anche sui social, spopolando ovunque. I numeri ufficiali parlano di oltre 2,2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook del Comune e sanciscono la crescita della comunicazione multimediale voluta dall’amministrazione per dare ai cittadini notizie rapide e certe. In particolare durante situazioni di emergenza, alimentare il circuito di buona informazione su temi di pubblica utilità e spingere la notorietà di Pietrasanta sul fronte turistico e della cultura. "Un anno fa – ricorda il sindaco e assessore a cultura, turismo e comunicazione Alberto Giovannetti – dissi che il 2024 sarebbe stato un anno cruciale per la promozione culturale di Pietrasanta e che anche la comunicazione multimediale doveva giocare in prima linea. Oggi i numeri ci dicono che abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare a crescere: non per una mera questione di ‘classifica’ ma perché, dietro le cifre, ci sono persone fisiche, anche lontanissime da noi ma che, grazie a una gestione corretta e creativa di questi strumenti, possiamo avvicinare e coinvolgere, puntando sempre sulla qualità".

Tabelle alla mano, l’anno scorso la pagina Fb del Comune ha incrementato il suo pubblico di 1.430 unità, raggiungendo quota 55.255 follower. Il numero di visite alla pagina (405.694) ha battuto il record del 2023 (375.855) che aveva già polverizzato (+114%) quello del 2022. In crescita, rispetto al 2023, anche le interazioni degli utenti con i contenuti pubblicati (100.291, pari al +7,6%) spaziando da rubriche fisse dedicate al dialetto versiliese fino ai 40 anni del Museo dei bozzetti e i consigli di lettura della biblioteca comunale "Carducci".

C’è poi il canale Instagram "PietrasantaExperience", dal 2022 riservato alla promozione del territorio: ad oggi conta 8.875 follower, 1.260 in più rispetto al 2023 quando la crescita, in confronto al 2022, era stata di 1.124 unità. Quotidianamente sono state circa 900 le persone raggiunte dal canale che ha raccolto, in media ogni mese, 150 messaggi diretti con domande su eventi, risposte alle storie, reazioni e commenti positivi. L’84,5% dei follower è di nazionalità italiana ma si sono rafforzate le percentuali da Germania, Usa, Francia e Regno Unito, complessivamente superiore al 5%. L’immagine più “amata” dell’anno è stata la gallery di saluto alla monumentale installazione "Building bridges" di Lorenzo Quinn (nella foto l’inaugurazione in piazza XXIV Maggio a Tonfano), che ha raccolto 572 like: dall’inizio del “foto racconto” social dell’opera di Quinn le visite al canale sono aumentate del 40%.